بالفيديو... أهداف مباراة مارسيليا وسالزبورغ في نصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس، رغم الخسارة أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، بنتيجة 1-2، في إياب الدور قبل النهائي.

تقدم سالزبورغ بهدفين، لأمادو حيدرا، وبونا سار بالخطأ في مرماه، بالدقيقتين 53 و65.

© REUTERS / JUAN MEDINA بالفيديو... أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بينما سجل رولاندو هدف مارسيليا الوحيد بالدقيقة 116، بعد التمديد للوقت الإضافي، ليصعد الفرنسيون بفضل الفوز ذهابا 2-0 في فرنسا.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس، بعد فوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي، بهدف نظيف.

وبذلك سيلتقي أتلتيكو مدريد مع مارسيليا في النهائي يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب الأضواء في ديسين-شاربيو بفرنسا.