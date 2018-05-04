ماني: ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق في العالم

صرح ساديو ماني، جناح ليفربول، أن فريقه يشعر أنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم في الوقت الحالي، وأنه سيلعب بدون خوف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الحالي ضد ريال مدريد الحاصل على 12 لقبا.

وأضاف اللاعب السنغالي، البالغ عمره 26 عاما، لوسائل إعلام بريطانية، قائلا: "نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه. أستطيع قول ذلك الآن. نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم لكننا ليفربول ونحن أقوياء ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم".

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وتابع: "سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي. سنقاتل بدون خوف ونفوز في النهائي. نملك مجموعة قوية. يمكننا تسجيل الأهداف. أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يسعى للقبه الثالث على التوالي لكن ماني يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة قبل المباراة النهائية التي ستقام في كييف عاصمة أوكرانيا يوم 26 مايو/ أيار الجاري.

ويشار إلى أن الفريق الإنجليزي حصد اللقب أربع مرات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، لكن لقبه الأخير في 2005 جاء مخالفا لسنوات من التراجع في النتائج خلال العقدين الأخيرين، وتأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2007 بعد فوزه في النتيجة الإجمالية 7-6 على روما الايطالي في قبل النهائي.

وضمن ريال مدريد المنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، بعد تجاوزه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 4-3 في قبل النهائي.