بالفيديو... محمد صلاح يرقص مع لاعبي ليفربول بعد التأهل لنهائي أبطال أوروبا

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهو يحتفل مع زملائه بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على روما الإيطالي بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة.

وظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يرقص مع زملائه، في غرف خلع الملابس برفقة روبيرتو فيرمينو، وديان لوفرين.

وصعد ليفربول إلى النهائي رغم تلقيه هزيمة من فريق روما بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، إذ أن النتيجة النهائية لمجموع المبارتين لصالح ليفربول بنتيجة 7 أهداف مقابل 6.

يذكر أن ليفربول كان قد سحق ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل خماسية الريدز محمد صلاح (هدفين) وروبيرتو فيرمينو (هدفين) وساديو ماني في الدقائق 36 و45 و56 و61 و69، فيما أحرز دييجو بيروتي وإيدن دجيكو ثنائية الضيوف في الدقيقتين 81 و85.