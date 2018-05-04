مدافع "ليفربول" يكشف سر "صادم" عن سبب عدم تسجيل محمد صلاح أهدافا في آخر مباراتين

كشف مدافع ليفربول، ألبرتو مورينو، عن سبب "صيام" جناح الفريق، المصري محمد صلاح، عن التهديف في آخر مباراتين لفريقه الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات مع راديو "أوندا كيرو" الإسباني، إن "محمد صلاح مثير للإعجاب بشكل مذهل منذ انضمامه إلى ليفربول الصيف الماضي".

© REUTERS / ANDREW YATES تعليق "مفاجئ" من محمد صلاح عن مواجهته المرتقبة مع كريستيانو رونالدو

وتابع " صلاح رجل رائع، ومتواضع جدا، وهادئ جدا، ولا أعتقد أني بحاجة إلى مزيد من الشرح فأرض الملعب تشرح لوحدها، والأرقام يراها الجميع".

لكنه أرجع عدم تسجيل محمد صلاح للأهداف في آخر مباراتين، إلى جملة من التصريحات وصفت بـ"الصادمة".

وقال اللاعب الإسباني:

"أعتقد أن محمد صلاح ليس هو نفسه في التدريب حاليا، فهو يتدرب بنسبة 20% فقط من إمكانياته، لأنه يخشى الإصابة، ويحاول أن يكون في أفضل حالاته خلال المباريات الهامة التي يتنظرها".

وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.

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ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح لائحة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، كما أنه سجل حتى الآن 43 هدفا هذا الموسم في مجمل البطولات التي شارك فيها، ما يجعله ليس مجرد منافس لرونالدو في النهائي الأول الذي يخوضه صلاح لدوري أبطال أوروبا، بل أيضا منافس على كسر هيمنة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على "الكرة الذهبية".