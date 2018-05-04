مدرب مانشستر سيتي: أجويرو سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم

وقال المدرب الإسباني للصحفيين "ستكون حالته جيدة في كأس العالم. يمكنني أن أبلغكم بآخر التفاصيل من الطبيب رامون كوجات في برشلونة والأمور تسير بشكل رائع"، بحسب "رويترز".
وأشار جوارديولا "الهدف الأساسي للاعبين المشاركة في كأس العالم لأن الدوري انتهى. لكن أفضل طريقة للاستعداد لكأس العالم الأداء الجيد في المباريات الثلاث المقبلة".
يشار إلى أن أجويرو، 29 عاما، سجل 21 هدفا في الدوري الممتاز مع سيتي المتوج باللقب هذا الموسم، لكنه خضع لجراحة بالمنظار منتصف الشهر الماضي، وتخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في كأس العالم في 16 يونيو/ حزيران أمام أيسلندا.
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