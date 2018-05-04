السعودية وقطر تلتقيان في كأس الأمم الآسيوية

أعلنت اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار قرعة أمم آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات.

ووضعت القرعة التي تمت اليوم في دبي، المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة مع المنتخب القطري بالإضافة إلى منتخبي كوريا الشمالية ولبنان، حيث يعتبر المنتخب السعودي ضمن المستوى الأول ضمن تصنيفات "فيفا" لأقوى المنتخبات في القارة.

وتكون لقاءات المجموعة الأولى بين الإمارات والهند والبحرين وتايلاند.

— ◀️ رسمياً ـ نتائج قرعة كأس أمم اسيا 2019..

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🇸🇦⚽️🏆 pic.twitter.com/QMzFgtHKel — صحيفة فوتبول (@F_sport7) May 4, 2018

أما الأردن فمجموعته الثانية وتضم فلسطين وسوريا وأستراليا.

أما المجموعة الثالثة فضمت كوريا الجنوبية والصين والفلبين وقيرغستان، والرابعة، إيران والعراق وفيتنام واليمن. والمجموعة السادسة اليابان وعمان وتركمانستان وأوزباكستان.