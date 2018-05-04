تركي آل الشيخ عن معركة مصارعين سعوديين وإيرانيين: هذا شيء طبيعي

عقب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، للمرة الأولى، على معركة المصارعين التي دارت بين سعوديين وإيرانيين، في مهرجان "أعظم رويال رامبل"، التي أثارت جدلا كبيرا عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف آل الشيخ، خلال مقابلة له مع محطة "سي إن إن" الأمريكية، أن المباراة تم الإعداد لها بشكل مسبق، ولم تقام بشكل عشوائي خلال المهرجان.

© AP Photo / Phelan M. Ebenhack بالفيديو... دخول أسطوري لتركي آل الشيخ في "أعظم رويال رامبل"

وقال: "هذا شيء طبيعي، ودائما ما تواكب شركة "WWE" الأحداث الجارية، فنحن نتذكر في عام 1990، عندما شاهدنا مصارعين من العراق خلال حرب الخليج، وفي الثمانينيات عندما شاهدنا مصارعين من الاتحاد السوفييتي وإيران وهم يتصارعون ضد مصارعين أمريكيين".

وأردف: "إن هذا من ضمن التشويق الذي تقوم به "WWE".

وشهد مهرجان "رويال رامبل" في السعودية، هزيمة 4 مصارعين سعوديين أمام مصارعين إيرانيين.

وأقيم "أعظم رويال رامبل" على ملعب الجوهرة، بداخل استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة، الجمعة 27 نيسان/ أبريل.

وشارك في الحدث الاستثنائي، العديد من ألمع نجوم المصارعة من شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، مثل جون سينا، وأندرتيكر، وبروك ليزنر، ورومان رينز، وذا ميز.