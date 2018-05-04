تركي آل الشيخ عن معركة مصارعين سعوديين وإيرانيين: هذا شيء طبيعي

وكشف آل الشيخ، خلال مقابلة له مع محطة "سي إن إن" الأمريكية، أن المباراة تم الإعداد لها بشكل مسبق، ولم تقام بشكل عشوائي خلال المهرجان.
وأردف: "إن هذا من ضمن التشويق الذي تقوم به "WWE".
May 3, 2018
وشهد مهرجان "رويال رامبل" في السعودية، هزيمة 4 مصارعين سعوديين أمام مصارعين إيرانيين.
وأقيم "أعظم رويال رامبل" على ملعب الجوهرة، بداخل استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة، الجمعة 27 نيسان/ أبريل.
وشارك في الحدث الاستثنائي، العديد من ألمع نجوم المصارعة من شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، مثل جون سينا، وأندرتيكر، وبروك ليزنر، ورومان رينز، وذا ميز.
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