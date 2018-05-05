خطوة تفصل محمد صلاح عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد

بات النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، قريبا من تحقيق رقم قياسي جديد أمام تشيلسي في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لإحراز هدف واحد، ليصبح الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم، منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد في عام 1992.

© AP Photo / Rui Vieira قبل المواجهة... مدافع تشيلسي يكشف طريقته الخاصة لإيقاف خطورة صلاح

وعادل صلاح أرقام كريستيانو رونالدو وآلان شيرار ولويس سواريز، حيث سجلوا 31 هدفا في موسم واحد.

وكان صلاح قد حقق رقما قياسيا في وقت سابق بهزه شباك كريستال بالاس، معادلا إنجاز روبن فان بيرسي وكريستيانو رونالدو، كأكثر اللاعبين احرازا للأهداف في عدد مباريات مختلف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 مباراة.

يذكر أن محمد صلاح الفائز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي، يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 31 نقطة متفوقا على هاري كين أقرب ملاحقيه بفارق أربعة أهداف.