ريال مدريد يفضل محمد صلاح عن نيمار لهذا السبب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحضر عرضا خرافيا لضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلا من البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد ينوي التقدم بعرض يحتوي على مقابل مالي غاريث بيل، مقابل الظفر بصلاح من الريدز.

© REUTERS / MAX ROSSI خطوة تفصل محمد صلاح عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد

وأوضحت التقارير أن مسؤولي النادي الملكي يفضلون ضم صلاح عن نيمار، بسبب تألق النجم المصري وقلة ثمنه وراتبه عن نيمار.

وكان مسؤولو ليفربول قد أعلنوا أنهم لن يتركوا صلاح يرحل عن آنفيلد، بمقابل أقل من 200 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يرغب مسؤولو سان جيرمان في تعويض مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعوه كشرط جزائي لضم نيمار من برشلونة.