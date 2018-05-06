مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي أمام هدرسفيلد ويقترب من رقم قياسي إعجازي (فيديو)

سينتظر مانشستر سيتي الفائز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم جولة أخرى لتحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط التي يسجلها فريق في البطولة عقب تعادله سلبيا مع هدرسفيلد تاون على استاد الاتحاد اليوم الاتحاد.

وسدد سيتي، الذي نال لقب الدوري الانجليزي الممتاز امام جماهيره عقب المباراة، مرتين فقط على المرمى طوال المباراة بينما قاتل هدرسفيلد المهدد بالهبوط من اجل انتزاع نقطة مهمة.

ويعني التعادل ان سيتي جمع 94 نقطة ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي لعدد النقاط التي جمعها فريق في موسم واحد والمسجل باسم تشيلسي موسم 2004-2005، لكن لا تزال هناك مباراتان متبقيتان لسيتي هذا الموسم.

ودعم هدرسفيلد آماله في البقاء بشكل كبير بواسطة نقطة ابعدته بفارق ثلاث نقاط عن ثلاثي القاع قبل توجهه للقاء تشيلسي في الجولة المقبلة.