بالفيديو... أرسنال يسحق بيرنلي بخماسية في آخر مباريات فينغر على ملعب الإمارات

سحق أرسنال ضيفه بيرنلي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، بخماسية نظيفة في المباراة الأخيرة للمدرب الفرنسي أرسين فينجر على ملعب الإمارات، عقب أن أعلن رحيله بنهاية الموسم.