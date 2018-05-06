بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (2-2)

سيطر التعادل بهدفين لكل فريق، على مجريات الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

تقدم لويس سواريز في الدقيقة العاشرة لأصحاب الأرض، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل في الدقيقة 14.

وبدأ النادي الملكي الشوط الثاني بدون رونالدو، الذي أضطر مدربه زين الدين زيدان لاستبداله بماركو أسينسو، لتعرضه لإصابة.

A final Clasico for a Clasico legend 👏 pic.twitter.com/owRIN8NjH5 — B/R Football (@brfootball) May 6, 2018

ومع حلول الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول، يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيرجي روبيرتو لاعب البرسا، لاعتدائه بدون كرة على مارسيلو.

ويباغت ليونيل ميسي الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 52، إلا أن غاريث بيل أدرك التعادل في الدقيقة 72.

Just confirming his place in Clasico history pic.twitter.com/bvVapOKyQE — B/R Football (@brfootball) May 6, 2018

وشهدت الدقيقة 58، خروج النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا من ملعب المباراة، لتودعه الجماهير كونه الكلاسيكو الأخير له، بعد أن أعلن قراره الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني بنهاية الموسم.

بهذه النتيجة رفع برشلونة بطل الليغا رصيده إلى 87 نقطة، كما واصل ريال مدريد احتلاله للمركز الثالث برصيد 72 نقطة.