زيدان انتظر إنيستا بعد "الكلاسيكو" لتوديعه (صورة)

وجاءت مباراة "الكلاسيكو" مثيرة للغاية بين الفريقين مع البداية القوية من برشلونة بالتسجيل عن طريق لويس سواريز، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو لريال مدريد، مرورا بطرد سيرجي روبيرتو، وتقدم البارسا مجددا عن طريق ميسي، قبل أن يتعادل جاريث بيل للملكي.
إلى أن المباراة شهدت لحظات مثيرة، كون نجم "البلوغرانا" إنيستا يخوض "الكلاسيكو" الأخير بقميص النادي الكتلوني، لتكون بمثابة وداعا مميزا له.
مدرب النادي الملكي زين الدين زيدان كانت له كلمته أيضا في هذه المبارة، فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن زيدان انتظر في الممر بالقرب من غرفة خلع ملابس الفريق الكتلوني خمس دقائق.
ليودع إنيستا بالعناق وبحوار قصير في لفتة رياضية.
Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes… ⏰— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) ٦ مايو ٢٠١٨
He had a special task to complete before leaving the Camp Nou.
He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗 https://t.co/Y8yqgyRw2H pic.twitter.com/WRQeaIKHM1
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