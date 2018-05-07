مدرب "ليفربول" يكشف سر "صيام" محمد صلاح التهديفي

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي، عن سر "صيام" جناح الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، التهديفي، خلال لقاءات فريقه الأخيرة.

وقال كلوب عقب خسارة "الريدز" أمام تشيلسي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي: "إنه أمر طبيعي لرجل سجل 43 هدفا، ويعاني من إرهاق كبير"، بحسب ما نشره موقع "غول" العالمي.

ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

© REUTERS / CARL RECINE مدافع "ليفربول" يكشف سر "صادم" عن سبب عدم تسجيل محمد صلاح أهدافا في آخر مباراتين

كما وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.

وبدوره علق كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، على أداء صلاح بقوله "الفريق بالكامل يعاني من الإرهاق والإصابات، نحن ليس لدينا لاعبين كافين بالقائمة، نحن ننهي الموسم ولدينا 11 أو 12 لاعبا فقط يلعبون بشكل أساسي".

وتابع

"محمد صلاح لم يتمكن من التهديف اليوم، لكن كلي ثقة أنه سيعود للتهديف، لقد تم التضييق عليه اليوم وإغلاق المساحات أمامه، لكنه قادر على تدارك الموقف في المباريات المقبلة، لقد كانت مباراة بدنية قوية جدا اليوم".

ومضى بقوله

"لدينا أسبوع كامل لاستشفاء واستعادة اللاعبين لياقتهم، قبل مباراتنا المقبلة، أعتقد أنها ستكون مفيدة لنا بصورة جيدة".