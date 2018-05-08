الجامعة العربية تتجه لاعتماد قرار ضد قطر

وشدد مشروع القرار على حق المؤسسات الإعلامية الوطنية في طلب البث التلفزيوني الأرضي داخل حدودها، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية إلى احترام حق الجمهور في مشاهدة هذه الأحداث دون دفع مقابل مادي.
ومن المقرر اعتماد هذا القرار بالإضافة إلى مشروعات القرارات الأخرى لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، يوم غد الأربعاء.
يذكر أن قنوات beIN SPORTS القطرية، هي الناقل الحصري لكأس العالم 2018 وجميع البطولات القارية الأفريقية والآسيوية، في منطقتي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
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