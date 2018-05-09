بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني (5-1)

سحق برشلونة ضيفه فياريال في الجولة 34 من الدوري الإسباني، بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجل خماسية البلوجرانا كوتينيو وباولينيو وميسي وديمبلي (هدفين) في الدقائق 11 و16 و45 و87 و93، بينما سجل سانسون هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة رفع برشلونة بطل الليغا رصيده إلى 90 نقطة، بينما يقبع فياريال في المركز السادس برصيد 57 نقطة.