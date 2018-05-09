مانشستر يونايتد يعلن آخر مستجدات حالة فيرغسون الصحية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن المدرب أليكس فيرجسون غادر وحدة العناية الفائقة عقب خضوعه لجراحة عاجلة لعلاج نزيف في المخ.

وخضع فيرغسون، أنجح مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد، لجراحة يوم السبت الماضي.

© AP Photo / Martin Meissner جراحة عاجلة لأسطورة مانشستر يونايتد عقب تعرضه لنزيف في المخ

وقال يونايتد في بيان عبر تويتر "لا يحتاج السير أليكس للتواجد في وحدة العناية الفائقة بعد الآن وسيواصل التعافي في غرفة عادية بالمستشفى".

وأضاف النادي "شعرت عائلته بالسعادة بسبب مستوى الدعم والتمنيات الرقيق التي حصل عليها، لكنها تطلب استمرار الحفاظ على الخصوصية لان هذا سيكون مسألة محورية خلال المرحلة المقبلة من التعافي".

وسقط فيرغسون مغشيا عليه في منزله يوم السبت الماضي، ورافقته الشرطة إلى المستشفى حيث خضع لجراحة.

وتولى المدرب الاسكتلندي البالغ من العمر 76 عاما تدريب يونايتد في الفترة من 1986 الى 2013 وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الانجليزي.

وحصل فيرغسون على لقب فارس عام 1999، عندما قاد يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.