مانشستر يونايتد يعلن آخر مستجدات حالة فيرغسون الصحية

وخضع فيرغسون، أنجح مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد، لجراحة يوم السبت الماضي.
وأضاف النادي "شعرت عائلته بالسعادة بسبب مستوى الدعم والتمنيات الرقيق التي حصل عليها، لكنها تطلب استمرار الحفاظ على الخصوصية لان هذا سيكون مسألة محورية خلال المرحلة المقبلة من التعافي".
وسقط فيرغسون مغشيا عليه في منزله يوم السبت الماضي، ورافقته الشرطة إلى المستشفى حيث خضع لجراحة.
وتولى المدرب الاسكتلندي البالغ من العمر 76 عاما تدريب يونايتد في الفترة من 1986 الى 2013 وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الانجليزي.
وحصل فيرغسون على لقب فارس عام 1999، عندما قاد يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.
Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.— Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018
His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7
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