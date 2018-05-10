ميسي ينضم لإيتو وإنيستا في دعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 (صور+فيديو)

اقترح المدون المغربي سعد عبيد فكرة جديدة لدعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026، حيث يتطلع المدون لزيارة 26 نجما من عالم كرة القدم خلال 26 يوما وفي 26 دولة مختلفة.

المدون المغربي والذي اقترح الفكرة وأسماها "مايمكنش(مستحيل) 2026"، كرد فعل على الذين يشككون بقدرة المملكة المغربية على استضافة كأس العالم بكرة القدم.

ويحمل عبيد معه كرة خالية من الهواء وتقوم فكرته على أن يضخ كل نجم سيلتقي به نفسا من الهواء بداخلها حتى يعود بها وهي منتفخة بعد انتهاء الرحلة وأن يرشح كل لاعب سيقوم بلقائه آخر كي يكون المحطة التالية لعبيد.

© Sputnik . Alexander Vilf السعودية تفضل الملف الأمريكي على ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

وبدأ المغربي رحلته في مدينة قونيا التركية، حيث يلعب هناك الكاميروني صامويل إيتو وهو أحد سفراء الملف المغربي.

وليرشح إيتو من بعده كل من إنيستا والأرجنتيني ليونيل ميسي، ليسافر بعدها المدون إلى برشلونة حيث التقى لاعبي "البلوغرانا" والذين شاركوه الحملة، ليرشح ميسي كل من تشافي الإسباني وديكو البرتغالي.

من جهته إنيستا وجه الدعوة لمواطنه الإسباني ديفيد دي خيا والبرازيلي رونالدينيو.

يذكر أن الملف المغربي لاستضافة "مونديال 2026" يواجه منافسة قوية مع ملف آخر يضم كل من أمريكا وكندا والمكسيك كثلاث دول تسعى لاستضافة البطولة في ملف واحد، على غرار بطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.