أردا توران يتعرض لأقسى عقوبة في تاريخ الكرة بسبب فيديو

أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم أبرز اللاعبين المحليين أردا توران المعار من نادي برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير، 16 مباراة على خلفية اعتدائه على حكم في الدقائق الأخيرة من مباراة لفريقه ضمن الدوري المحلي.

وتشمل العقوبة القاسية التي فرضت على اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الإيقاف عشر مباريات بسبب مهاجمة الحكم المساعد، وثلاث مباريات بسبب توجيه إهانات له، وثلاث مباريات بسبب توجيه تهديدات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح الاتحاد التركي في بيان صادر عقب اجتماع للجنة التأديبية التابعة له، أن توران "أوقف لما مجموعه 16 مباراة"، وفرضت بحقه غرامة مالية تبلغ قيمتها 39 ألف ليرة تركية (9200 دولار أمريكي).

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تعد عقوبة الإيقاف هذه الأقسى التي تفرض على لاعب في المسابقات المحلية.

ووقعت الحادثة خلال المباراة التي أقيمت في الرابع من أيار/ مايو بين باشاك شهير وسيفاسبور. وكان الأول الذي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم، متقدما فيها بنتيجة 1-صفر، قبل أن يتلقى هدفا في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل، ما يضعف فرصه بإحراز اللقب.

وأظهرت لقطات مصورة للمباراة، توران وهو يحتج على قرار للحكم المساعد، ويقوم بالصراخ في وجهه ودفعه بيديه. ورفع الحكم الأساسي البطاقة الحمراء مباشرة في وجه توران الذي غادر أرض الملعب غاضبا.

ويعد توران الذي عرف بطباعه الحادة، من أبرز الأسماء في التاريخ الحديث للكرة التركية. نشأ في غلطة سراي، وانتقل منه في صيف عام 2011 إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، ومنه إلى برشلونة في صيف 2015.