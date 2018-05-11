شارابوفا تودع بطولة مدريد للتنس

وخرجت شارابوفا من دور الثمانية، أمام كيكي، التى فازت على كارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا في الدور الثالث، حسب رويترز.
واكتسبت عودة ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا للملاعب الرملية المزيد من الزخم بعد تخطيها لمجموعة أولى متوترة لتتغلب على الرومانية إيرينا بيجو 7-5 و6-1.
خسارة مؤلمة بعد بطولة رائعة اعادت لاذهاننا ماريا القديمة.. ولكن في مباراة اليوم ماريا افتقدت للارسال والتركيز وكالعادة ترتكب اخطاء سهلة😪— ماريا شارابوفا بالعربية💖😎 Maria in Arabic (@MariaFans110) May 10, 2018
الموعد في روما💓#شارابوفا_بالعربية #MMOPEN pic.twitter.com/yFJh5fnQVE
وكانت الروسية البالغة من العمر 31 عاما التي تخوض البطولة بعد أربع هزائم متتالية، نجحت في تعديل تأخرها 3-1 لتفوز بالمجموعة الافتتاحية بفضل ضربة أمامية قوية.
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