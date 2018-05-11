شارابوفا تودع بطولة مدريد للتنس

أنهت الهولندية كيكي بيرتنز، أمس الخميس 10 مايو/أيار، آمال الروسية ماريا شارابوفا في الوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وخرجت شارابوفا من دور الثمانية، أمام كيكي، التى فازت على كارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا في الدور الثالث، حسب رويترز.

واكتسبت عودة ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا للملاعب الرملية المزيد من الزخم بعد تخطيها لمجموعة أولى متوترة لتتغلب على الرومانية إيرينا بيجو 7-5 و6-1.

خسارة مؤلمة بعد بطولة رائعة اعادت لاذهاننا ماريا القديمة.. ولكن في مباراة اليوم ماريا افتقدت للارسال والتركيز وكالعادة ترتكب اخطاء سهلة😪



الموعد في روما💓#شارابوفا_بالعربية #MMOPEN pic.twitter.com/yFJh5fnQVE — ماريا شارابوفا بالعربية💖😎 Maria in Arabic (@MariaFans110) May 10, 2018

وكانت الروسية البالغة من العمر 31 عاما التي تخوض البطولة بعد أربع هزائم متتالية، نجحت في تعديل تأخرها 3-1 لتفوز بالمجموعة الافتتاحية بفضل ضربة أمامية قوية.