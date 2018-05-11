تسجيل
12:13 11 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد صلاح

    "النصيحة الأغلى والموافقة المريرة" يمكن أن تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

    © REUTERS / ANDREW YATES
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اهتمت وسائل إعلام بريطانية وعالمية عديدة بمصير جناح ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح، الموسم المقبل، وإمكانية استمراره مع فريقه الإنجليزي أو الانتقال إلى ناد آخر.

    ونشرت وسائل إعلام عديدة تقارير مختلفة تشير إلى أن ريال مدريد الإسباني، وصل إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح الموسم المقبل.

    النصيحة الأغلى

    لكن الأزمة دوما تقف عند عائق موافقة صلاح نفسه على ترك ناديه الإنجليزي، الذي شهد تألقا كبيرا له الموسم الجاري.

    محمد صلاح
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    مدرب "ليفربول" يكشف سر "صيام" محمد صلاح التهديفي
    ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

    وفي هذا الإطار، كشف المدافع المصري الدولي المعتزل، هاني رمزي، في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية أنه وجه نصيحة، وصفتها الشبكة بـ"الغالية" إلى محمد صلاح.

    ونصح رمزي، الذي احترف في أندية أوروبية لنحو 16 عاما، بضرورة اقتناص الفرصة وهو في قمة مستواه والانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

    وقال الدولي المصري المعتزل: "بالنسبة لي ذلك هو الوقت المناسب لصلاح للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا، فهو قدم كل شيء مع ليفربول هذا الموسم، وبات أحد أساطيره".

    وتابع قائلا

    "الحديث الدائر الآن بين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، لكن أعتقد أن الأنسب بالنسبة له هو الانتقال إلى ريال مدريد، فالنادي الملكي ستكون طريقة لعبه هي الأنسب مع صلاح".

    ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، كما أنه سجل حتى الآن 43 هدفا هذا الموسم في مجمل البطولات التي شارك فيها، ما يجعله ليس مجرد منافسا لرونالدو في النهائي الأول الذي يخوضه صلاح لدوري أبطال أوروبا، بل أيضا منافس على كسر هيمنة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على "الكرة الذهبية". 

    كما وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.

    الموافقة المريرة

    لاعب ليفربول محمد صلاح
    © REUTERS / CRAIG BROUGH
    ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح في برشلونة
    وفي السايق ذاته، كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مدرب ليفربول، يروجن كلوب، أعرب عن "موافقته المريرة" على رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد موافقة النادي الملكي على الشروط المادية الكبيرة التي طلبها الفريق الإنجليزي.

    كما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن كلوب بدأ فعليا في التفاوض من أجل ضم بديل لمحمد صلاح، وهو الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، بحسب صحيفة  "موندو ديبورتيفو"، المقربة من النادي الكتالوني.

    وكان كلوب قد خرج أيضا بتصريحات عديدة أشاد فيها بمحمد صلاح، كان آخرها بالأمس، حيث قال: "عندما يسألني الصحفيين عما يميز محمد صلاح هذا الموسم، فالإجابة واضحة، هي الأهداف".

    وتابع

    "تلك الأهداف هي من وضعته تحت مجهر الإعلام، لكن حقيقة بالنسبة لي هو قدم أكثر بكثير من مجرد تسجيل الأهداف، فهو يلعب بصورة جيدة، ويتطور بصورة جيدة، ومتواضع جدا، ولا يسعى للفت الانتباه، هو رجل جيد حقا".

    ومضى "أنا أحب مثل هذه الشخصيات، عندما يحظى بالإشادات والجوائز، ويظل متواضعا كما كان في السابق، فهو دائما ما يوجه الشكر والثناء لكافة اللاعبين، ويدرك أن مفتاح نجاحه في فريق العمل والميكانيزم التي يدار بها الفريق".

    صلاح نفسه

    أما محمد صلاح، فخرج في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية ليعلق على كافة التقارير، التي تحدثت عن اقتراب رحيله عن ليفربول، واحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد.

    اللاعب المصري، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، 31 مارس/ آذار 2018
    © AP Photo / Adam Davy
    ريال مدريد يفضل محمد صلاح على نيمار لهذا السبب
    وقال صلاح: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في ليفربول، الأمور كلها جيدة  وعلى ما يرام هنا".

    وتابع "لا يزال لدي الكثير من الطموحات والأهداف التي أسعى لتحقيقها هنا مع الريدز، قدمنا موسما رائعا ومثاليا، الآن نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، والجميع متحمسون بتلك المواجهة المرتقبة، لكن على الجميع أن يدرك أن تلك فقط هي البداية".

    وتابع

    "هذا موسمي الأول مع الفريق، كما هو الحال مع اللاعبين الآخرين، وأعتقد أننا قدمنا موسما رائعا هذا العام بشكل لا يصدق، كل ما نركز عليه حاليا هو اللعب فقط للفوز على ريال مدريد".

    انظر أيضا:

    هكذا تعامل محمد صلاح مع مواطن قطري طلب منه التقاط سيلفي (فيديو)
    ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح في برشلونة
    زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
    مدرب "ليفربول" يكشف سر "صيام" محمد صلاح التهديفي
    مدرب ليفربول ينتقد محمد صلاح بشدة لما بدر منه أمام تشيلسي
    قبل لقاء تشيلسي... فيرمينو يتعهد بمساعدة محمد صلاح
    خطوة تفصل محمد صلاح عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد
    ريال مدريد يفضل محمد صلاح على نيمار لهذا السبب
    تصريحات جديدة من تركي آل الشيخ عن محمد صلاح ومشاركته مع منتخب مصر
    الكلمات الدلالية:
    الأسطورة محمد صلاح, أفضل أهداف محمد صلاح, اللاعب المصري محمد صلاح, أخبار ليفربول, أخبار محمد صلاح, أخبار ريال مدريد, هدف محمد صلاح, أخبار كرة القدم, أخبار رياضة, اللاعب محمد صلاح, أهداف محمد صلاح مع ليفربول, لمسات محمد صلاح مع ليفربول, المهاجم المصري محمد صلاح, تألق محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, ليفربول, ريال مدريد, يورغن كلوب, محمد صلاح, انجلترا, إسبانيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ألعاب نارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد النصر في موسكو
    كيف احتفلت المدن البطلة بعيد النصر
    حوار مباشر بعد هجوم فاشل
    بعد الهجوم الفاشل يبدأ الحوار المباشر
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك