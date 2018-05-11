"النصيحة الأغلى والموافقة المريرة" يمكن أن تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

اهتمت وسائل إعلام بريطانية وعالمية عديدة بمصير جناح ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح، الموسم المقبل، وإمكانية استمراره مع فريقه الإنجليزي أو الانتقال إلى ناد آخر.

ونشرت وسائل إعلام عديدة تقارير مختلفة تشير إلى أن ريال مدريد الإسباني، وصل إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح الموسم المقبل.

النصيحة الأغلى

لكن الأزمة دوما تقف عند عائق موافقة صلاح نفسه على ترك ناديه الإنجليزي، الذي شهد تألقا كبيرا له الموسم الجاري.

© REUTERS / PHIL NOBLE مدرب "ليفربول" يكشف سر "صيام" محمد صلاح التهديفي

وفي هذا الإطار، كشف المدافع المصري الدولي المعتزل، هاني رمزي، في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية أنه وجه نصيحة، وصفتها الشبكة بـ"الغالية" إلى محمد صلاح.

ونصح رمزي، الذي احترف في أندية أوروبية لنحو 16 عاما، بضرورة اقتناص الفرصة وهو في قمة مستواه والانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال الدولي المصري المعتزل: "بالنسبة لي ذلك هو الوقت المناسب لصلاح للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا، فهو قدم كل شيء مع ليفربول هذا الموسم، وبات أحد أساطيره".

وتابع قائلا

"الحديث الدائر الآن بين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، لكن أعتقد أن الأنسب بالنسبة له هو الانتقال إلى ريال مدريد، فالنادي الملكي ستكون طريقة لعبه هي الأنسب مع صلاح".

ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، كما أنه سجل حتى الآن 43 هدفا هذا الموسم في مجمل البطولات التي شارك فيها، ما يجعله ليس مجرد منافسا لرونالدو في النهائي الأول الذي يخوضه صلاح لدوري أبطال أوروبا، بل أيضا منافس على كسر هيمنة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على "الكرة الذهبية".

كما وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.

الموافقة المريرة

© REUTERS / CRAIG BROUGH ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح في برشلونة

وفي السايق ذاته، كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مدرب ليفربول، يروجن كلوب، أعرب عن "موافقته المريرة" على رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد موافقة النادي الملكي على الشروط المادية الكبيرة التي طلبها الفريق الإنجليزي.

كما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن كلوب بدأ فعليا في التفاوض من أجل ضم بديل لمحمد صلاح، وهو الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، المقربة من النادي الكتالوني.

وكان كلوب قد خرج أيضا بتصريحات عديدة أشاد فيها بمحمد صلاح، كان آخرها بالأمس، حيث قال: "عندما يسألني الصحفيين عما يميز محمد صلاح هذا الموسم، فالإجابة واضحة، هي الأهداف".

وتابع

"تلك الأهداف هي من وضعته تحت مجهر الإعلام، لكن حقيقة بالنسبة لي هو قدم أكثر بكثير من مجرد تسجيل الأهداف، فهو يلعب بصورة جيدة، ويتطور بصورة جيدة، ومتواضع جدا، ولا يسعى للفت الانتباه، هو رجل جيد حقا".

ومضى "أنا أحب مثل هذه الشخصيات، عندما يحظى بالإشادات والجوائز، ويظل متواضعا كما كان في السابق، فهو دائما ما يوجه الشكر والثناء لكافة اللاعبين، ويدرك أن مفتاح نجاحه في فريق العمل والميكانيزم التي يدار بها الفريق".

صلاح نفسه

أما محمد صلاح، فخرج في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية ليعلق على كافة التقارير، التي تحدثت عن اقتراب رحيله عن ليفربول، واحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد.

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وقال صلاح: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في ليفربول، الأمور كلها جيدة وعلى ما يرام هنا".

وتابع "لا يزال لدي الكثير من الطموحات والأهداف التي أسعى لتحقيقها هنا مع الريدز، قدمنا موسما رائعا ومثاليا، الآن نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، والجميع متحمسون بتلك المواجهة المرتقبة، لكن على الجميع أن يدرك أن تلك فقط هي البداية".

وتابع

"هذا موسمي الأول مع الفريق، كما هو الحال مع اللاعبين الآخرين، وأعتقد أننا قدمنا موسما رائعا هذا العام بشكل لا يصدق، كل ما نركز عليه حاليا هو اللعب فقط للفوز على ريال مدريد".