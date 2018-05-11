محمد صلاح يحصد ثلاث جوائز جديدة... ويكشف أسرار تجربته مع "تشيلسي"

يعتقد اللاعب المصري محمد صلاح، أن موسمه الرائع في ليفربول أثبت أن تشيلسي كان مخطئاً في بيعه منذ عامين.

وحصل صلاح، على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة "كتاب كرة القدم الإنجليزية" (FWA) أمس الخميس، بعد أن أحرز 43 هدفا في جميع مبارياته مع ليفربول، بحسب صحيفة The Sun البريطانية

وتسلم الجائزة المرموقة في لندن بعد ساعتين من سباق "الجائزة الكبرى" من قبل فريق ليفربول في نهاية الموسم، إذ حصل على جائزتين فرديتين.

رحيلي من تشيلسي.. حفزني للإنجاز

وقال صلاح أن أدائه هذا الموسم يثبت أن قرار تشيلسي ببيعه إلى روما عام 2016 كان خطأ.

وأضاف:

أشعر بسعادة دائما عند تحقيق شيء ما سعيد شيء ما. لقد عملت بجد وأريد فقط مساعدة فريقي. أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة وفخور بها.

وأشار: "كنت هنا منذ أربع سنوات وقالوا لي إنني لا أستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كان ذلك صعبًا للغاية، ولا تزال هذه الكلمات في ذهني".

وتابع: "عندما قالوا إنني لا أستطيع اللعب، كنت أرغب في إثبات أنهم على خطأ. ولقد كان ذلك أمام الجميع، وليس تشيلسي فحسب".

كلوب.. الصديق والمعلم

قال صلاح: "فعل يورغن كلوب الكثير من أجلي. فمن اليوم الأول كان لي صديقا، تحدث معي بطريقة جيدة وساعدني على تحسين نفسي، داخل وخارج الملعب".

وفي ما يتعلق بزملائه في الفريق، قال صلاح اللاعبون في ليفربول يمتلكون صفات لا تصدق. مضيفا:

أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من هذا الفريق وألعب معهم. وانتظر يوم الأحد فحسب وسأحطم الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد.

وأضاف: "الجميع يتوقع فوز ريال مدريد. لكننا هزمنا سيتي وروما ومتحمسون جدا لهذا اللقاء".

ومن المقرر أن يلتقى ريال مدريد مع ليفربول فى المباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستجمعهما يوم 26 مايو الجاري، في مدينة كييف الأوكرانية.