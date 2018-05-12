رسالة محمد صلاح للشباب في مصر

وجه لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة إلى الشباب في مصر.

وقال صلاح إنه لكى تحقق شيئا تريده عليك أن تكون مؤمنا بنفسك.

وتابع صلاح فى حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أنه على الشباب الإيمان بقدراتهم "على تحقيق ما يريدون".

برومو مقابلة الاعلامي عمرو اديب مع محمد صلاح.

pic.twitter.com/PXNLWUdlvs — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) May 10, 2018

وطالب محمد صلاح الشباب المصري بالتفكير في الأمور بهذه الطريقة.

وحصل صلاح، على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة "كتاب كرة القدم الإنجليزية" (FWA) أمس الخميس، بعد أن أحرز 43 هدفا في جميع مبارياته مع ليفربول، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.