فورمولا 1... هاميلتون ينهي هيمنة فيتل على مركز أول المنطلقين في سباق إسبانيا

انتزع لويس هاميلتون، بطل العالم وسائق مرسيدس، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة إسبانيا الكبرى في فورمولا1، اليوم السبت، ليحرم سيباستيان فيتل من سعيه للانطلاق من المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم.

وحسم السائق البريطاني، الذي يتفوق على منافسه سائق فيراري بفارق أربع نقاط بعد أربعة سباقات، التجارب التأهيلية في اخر لفتين على حلبة قطالونيا لينتزع المركز الأول بزمن قدره دقيقة واحدة و16.173 ثانية.

وحل زميله في فريق مرسيدس السائق الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بعد أن سجل دقيقة واحدة و16.213 ثانية متفوقا على فيتل.

© AP Photo / البريطاني لويس هاميلتون يفوز بسباق أذربيجان لسباقات فورمولا 1

وقال هاميلتون الذي حصد مركز أول المنطلقين لأخر مرة في السباق الافتتاحي في استراليا "كنت بحاجة إلى مركز أول المنطلقين. لم انطلق من المقدمة منذ فترة. مرسيدس حصد المركزين الأول والثاني".

وكان زمن بطل العالم أربع مرات، على حلبة ذات طبقة أسفلت جديدة أكثر نعومة من العام الماضي، أسرع بنحو ثلاث ثوان عن رقم 2017 البالغ دقيقة واحدة و19.149 ثانية.

وحصد السائق البريطاني مركز أول المنطلقين ثلاث مرات على التوالي في اسبانيا والرابعة في اخر خمسة أعوام.

وهذه هي المرة الـ 74 التي يحصد فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين في مسيرته وجاءت على حلبة يملك فيها المنطلق من الصدارة أفضلية كبيرة.

وجاء كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الرابع وخلفه سائقي رد بول ماكس فرستابن ودانييل ريتشياردو في المركزين الخامس والسادس في سباقهما الأول منذ اصطدامهما معا في أذربيجان قبل أسبوعين.

وتأهل الدنماركي كيفن ماجنوسن، سائق هاس، في المركز السابع أمام الاسبانيين فرناندو الونسو سائق مكلارين وكارلوس ساينز سائق رينو.

وهذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها ساينز في التجارب التأهيلية على زميله الالماني نيكو هولكنبرج هذا الموسم ليصبح الونسو هو السائق الوحيد المتفوق تماما على زميله ستوفل فاندورنه في التجارب التأهيلية للسباقات الخمسة.

كما أنها المرة الأولى التي يبلغ فيها مكلارين، المدعوم بمحركات رينو وباستخدام مقدمة وجناح أمامي جديد للسيارة، الفترة الأخيرة للتجارب التأهيلية.

ولم يشارك النيوزيلندي بريندون هارتلي سائق تورو روسو في التجارب التأهيلية بعد حادث كبير في التجارب الحرة الأخيرة.

وساعد غيابه على تفادي وليامز البطل السابق المزيد من الإحراج إذ سينطلق الروسي سيرجي سيروتكين والكندي لانس سترول من المركزين 18 و19 على الترتيب.