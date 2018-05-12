الملك سلمان يرقص فور وصوله لملعب الجوهرة وهذا رد فعل تركي أل الشيخ (فيديو)

ويرعى الملك سلمان المباراة النهائية، والتي تعد ختامية الموسم الكروي في السعودية.
وكان تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة في السعودية، في استقبال الملك وحرص على تقبيل يد الملك.
ويعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.
يذكر أن البطولة انطلقت في عام 1958.
🎥 || لحظة وصول #خادم_الحرمين_الشريفين — حفظه الله — لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية #نهائي_كأس_الملك#شباب_الوطن_يرحبون_بالملك#مرحبا_سلمان#KSA_SPORTS pic.twitter.com/EOteQZ1eQp— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 12, 2018
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