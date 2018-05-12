بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني (6-0)

سحق ريال مدريد ضيفه سيلتا فيغو بسداسية نظيفة في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

أحرز سداسية النادي الملكي غاريث بيل (هدفين) وإيسكو وحكيمي وغوميز بالخطأ وتوني كروس في الدقائق 13 و30 و32 و52 و74 و81.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما يقبع سيلتا فيغو في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.