محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي رسميا

وأحرز صلاح هدفا في فوز ليفربول برباعية نظيفة على برايتوم في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليصل إلى 32 هدفا.

وحسم صلاح سباق هدافي الدوري، متفوقا على الانجليزي هاري كين لاعب توتنهام بفارق هدفين.

وأنهى صلاح هيمنة هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي حققه آخر موسمين برصيد 25 هدفا، و29 هدفا.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول قادما من روما مطلع الموسم الجاري، مقابل 45 مليون يورو.