بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وهدرسفيلد في الدوري الإنجليزي (وداعا فينغر)

حقق أرسنال الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي والأخيرة لمدربه أرسين فينغر، بهدف دون رد على مضيفه هدرسفيلد.

أحرز هدف الضيوف بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة، يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 63 نقطة، بينما يقبع هدرسفيلد في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.