بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسيل في الدوري الإنجليزي (0-3)

تلقى تشيلسي خسارة ثقيلة أمام مضيفه نيوكاسيل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية أصحاب الأرض جايلي وأيوزي بيريز (هدفين) في الدقائق 23 و59 و63.

بهذه النتيجة، يقبع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، بينما يحتل نيوكاسيل المركز العاشر برصيد 44 نقطة.