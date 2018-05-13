ناد إسرائيلي يغير اسمه تكريما لترامب عقب نقله السفارة الأمريكية للقدس

أعلن ناد إسرائيلي لكرة القدم اعتزامه إضافة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسمه تكريما للأخير بعد قراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ونشر النادي في بيان عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "رئيس النادي ومالكه، إيلي طبيب، والمدير التنفيذي، إيلي أوهانا، قررا إضافة اسم الرئيس الأمريكي الذي صنع التاريخ إلى اسم النادي. من الآن فصاعدا، سيكون اسم النادي بيتار ترامب القدس".

وتابع البيان: "انتظرت القدس الاعتراف بها دوليا لمدة 70 عاما حتى جاء الرئيس ترامب في خطوة شجاعة ليعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل. وقد أظهر الرئيس ترامب شجاعة وحبا صادقا لإسرائيل وشعبها وعاصمتها".

70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית"ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה "בית"ר 'טראמפ' ירושלים".

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تغيير اسم النادي سيتطلب موافقة من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، كما أشارت إلى أن النادي قد يتعرض للملاحقة القضائية لأن "اسم ترامب هو علامة تجارية مسجلة في إسرائيل منذ 2008".

ومن المقرر أن تقام غدا الاثنين مراسم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس، وذلك عقب قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارتها من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث موقع قنصليتها العامة.