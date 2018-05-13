ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار من والدها وجماهير ليفربول تصفر ضده من أجلها (فيديو)

خطفت مكة ابنة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، الأنظار من والدها، عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين.

وعقب انتهاء المباراة بفوز الريدز برباعية نظيفة، تم تكريم صلاح على أرضية آنفيلد ومنحه الحذاء الذهبي كهداف البطولة برصيد 32 هدفا.

وهبطت مكة إلى أرض الملعب وظلت تداعب الكرة وسط هتاف الجماهير لها، وفور أن قام والدها بأخذ الكرة منها، مازحته جماهير ليفربول بأن قامت بالتصفير ضده.

واضطر صلاح للاستجابة لمطالب الجماهير، واعتذر لهم، تاركا الكرة لمكة مجددا، والتي ظلت تركض بها داخل الملعب وسط هتافات وتشجيع الجماهير لها.