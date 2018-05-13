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22:00 13 مايو/ أيار 2018
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    لاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح

    محمد صلاح يعانق التاريخ بـ10 إنجازات جديدة... ويحطم رقما ظل صامدا لـ105 عام

    © REUTERS / ANDREW YATES
    رياضة
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    كسر الدولي المصري محمد صلاح صيامه التهديفي، وأحرز هدفا قاد به ليفربول للفوز على ضيفه برايتون برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وحقق محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا، وبات أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز.

    ويعرض التقرير التالي 10 أرقام قياسية حققها صلاح أمام برايتون…

    بات محمد صلاح أول لاعب يسجل 32 هدفا في موسم واحد من 38 جولة في عهد الدوري الإنجليزي، محطما الرقم القياسي للثلاثي آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

    أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في نسخة واحدة من الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.

    وبذلك يكون صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 44 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ عام 1992، معادلا إنجاز الهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد.

    سجل محمد صلاح أمام برايتون للمباراة رقم 34 هذا الموسم في جميع المسابقات، كأكثر لاعبي الكرة الإنجليزية تسجيلا للأهداف في عدد مباريات أقل.

    أحرز صلاح أهدافا ضد 17 فريقا من أصل 19 في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب في تاريخ المسابقة بعد أندي كول وآلان شيرار وإيان رايت وروبن فان بيرسي.

    وانضم محمد صلاح  لقائمة بها أربعة لاعبين هذا الموسم، سجلوا أكثر من 10 أهداف وصنعوا أكثر من 10 أهداف، بجانب ليروي ساني  ورحيم ستيرلنج وكريستيان إيريكسين.

    للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل لاعبين 30 هدفا أو أكثر وهما محمد صلاح وهاري كين، وكانت المرة الأولى في موسم 1993-94 حيث سجل آندي كول 34 هدفا وآلان شيرار 31 هدفا.

    وأصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يساهم في 42 هدفا النسخة المكونة من 20 لاعبا، بعد الفرنسي تييري هينري 44 هدفا والأوروجواياني لويس سواريز 43 هدفا.

    بات صلاح الهداف التاريخي الثاني في تاريخ ليفربول خلال موسم واحد برصيد 44 هدفًا، ويفصله ثلاثة أهداف ليعادل رقم أيان راش، ولم يتبقى أمام صلاح سوى نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

    أنهى محمد صلاح الموسم محرزا أهدافا أكثر من ثلاثة فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي، متفوقا على وست بروميتش 31 هدفا وسوانزي 28 هدفا وهدرسفيلد 28 هدفا، وكان الرقم المسجل منذ 130 عاما باسم ديفيد ماكلين لاعب شيفيلد عام، والذي أحرز أهدافا أكثر من فريقين مختلفين هما نوتس كاونتي (28 هدفا) وأرسنال (26 هدفا) بتسجيله 30 هدفا في موسم 1912/1913.

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