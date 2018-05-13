لاعبو كرة قدم بالأردن يتنافسون للقاء نيمار

تنافست فرق أردنية لكرة القدم على جائزة غير عادية، في بطولة خمسة لاعبين ضد خمسة بدون حارس مرمى في عمان، والجائزة عي سفر الفريق الفائز للبرازيل للقاء نجم كرة القدم العالمي نيمار.

وتأتي هذه المنافسات في إطار بطولة "نيمار جونيورز فايف" السنوية العالمية التي تنظم في أكثر من 60 دولة حول العالم. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي الأردن تنافس 16 فريقا للرجال والنساء في البطولة.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN نيمار يفتح باب الرحيل عن العاصمة الفرنسية والقرار بيد أمير عربي

وقال مشاركون في البطولة، تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما، إنهم متحمسون للحصول للفوز بفرصة لقاء مهاجم منتخب البرازيل.

وقال مشارك يدعى مصطفى الرفاعي، وهو لاعب في الفريق الفائز، "هاي المنافسة كان لازم تكون حليفتنا من السنة الماضية، خسرنا النهائي وكنا مستاهلينها وحظا أوفر للفريق الآخر. وإن شاء الله شرف كبير نلعب ضد لاعب كبير نيمار، ولعيبة البرازيل والحمد لله ع كل شيء".

وشهد هذا العام مشاركة فرق نسائية لكرة القدم في التصفيات النهائية للبطولة بالأردن.

وقالت مشاركة تدعى آيات "أنا أول مرة باشارك فيها، حكوا معي صاحباتي حكوا لي شو رأيك تشاركي بهاي البطولة، وسألتهم عنها وشو بالنسبة هي، قالوا لي إنه، أي البطولة، إذا ربحتي فيها رح تروحي على البرازيل وتقابلي نيمار، فكل حدا حلمه إنه يقابل هذا اللاعب، فأنا كتير مبسوطة وقلت حابة إني أشارك وأجرب وإن شاء الله نقدر نحقق البطولة".

وبعد يوم مثير في الملعب فاز فريقا "الفتيات الذهبيات" للسيدات و"أحمد نافز" للرجال بالبطولة وسيتاح لهما فرصة تمثيل الأردن في النهائي العالمي في برايا جراندي بالبرازيل.

وفي العام الماضي شارك ما يزيد على 100 ألف لاعب من 53 دولة في البطولة وفازت رومانيا بلقب بطولة العالم.