بالأرقام...موسم خرافي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب الدوري الممتاز بكرة القدم، في واحد من أكثر المواسم إثارة في تاريخ النادي.

النادي الإنجليزي بفوزه في المرحلة الأخيرة على نادي ساوثهامبتون، حقق رقما فريدا في تاريخ البطولة يضاف لسلسلة أرقامه الخيالية في الدوري.

فبحسب "سكاي سبورت"، فإن مانشستر سيتي هو أول نادي في تاريخ البطولة يصل إلى 100 نقطة، جمعها من 32 فوزا، منها 16 فوزا على أرض منافسيه، بالإضافة لسلسة من 18 مباراة دون خسارة و 4 تعادلات وهزيمتين.

© REUTERS / JOHN SIBLEY بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (1-0)

كما سجل لاعبو الفريق ما مجموعه 106 أهداف، وتلقت شباكهم 27 هدفا في 38 مباراة.

وجاء الفريق مبتعدا عن صاحب المركز الثاني بـ19 نقطة، ليحقق لقب البطولة قبل 5 مراحل من انتهائها.