رسالة من الخارجية البريطانية لمحمد صلاح

وبعثت وزارة الخارجية رسالة التهنئة، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، والتي جاء فيها "هنيئا للاعب نادى ليفربول محمد صلاح، لحصوله على الحذاء الذهبى وتحقيق رقم قياسى بعدد الأهداف التى سجلها".
وفاز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام.
وسبق لصلاح وأن فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.
هنيئا للاعب نادي #ليفربول #محمد_صلاح @MoSalah لحصوله على الحذاء الذهبي لتحقيق رقم قياسي بعدد الأهداف التي سجلها. https://t.co/lCt7HcJVEY— 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) May 14, 2018
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