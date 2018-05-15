رسالة من الخارجية البريطانية لمحمد صلاح

قامت وزارة الخارجية البريطانية، بتهنئة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عقب حصوله على الحذاء الذهبي بصفته هداف الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.

وبعثت وزارة الخارجية رسالة التهنئة، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، والتي جاء فيها "هنيئا للاعب نادى ليفربول محمد صلاح، لحصوله على الحذاء الذهبى وتحقيق رقم قياسى بعدد الأهداف التى سجلها".

وفاز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام.

وسبق لصلاح وأن فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.