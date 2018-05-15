(صور) مانشيني مدربا لـ"آزوري" حتى 2020

وسيخلف مانشيني مواطنه جان بييرو فينتوراو الذي أقيل عقب الفشل في التاهل لمونديال روسيا.
وأعلن الاتحاد الإيطالي على أن تقديم مانشيني رسميا سيتم اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بمدينة فلورنسا.
Roberto #Mancini has signed as the new #Italy Coach! 🖊🇮🇹— Italy (@azzurri) ١٤ مايو ٢٠١٨
The @FIGC has reached an agreement with Mancini to start in the role and there will be an official presentation tomorrow at 12:00 CEST in #Coverciano.#VivoAzzurro pic.twitter.com/xp9v22Vx5A
يذكر بأن منتخب الآزوري سيخوض معسكرا تدريبيا في الـ22 من الشهر الحالي، حيث سيخوض 3 مباريات مع كل من منتخب السعودية وفرنسا وهولندا.
عيّن الإتحاد الإيطالي 🇮🇹 لكرة القدم روبرتو مانشيني كمدير فني جديد للمنتخب حتى عام 2020 وسيتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل العقد في مؤتمر صحفي غداً.@azzurri pic.twitter.com/Ui0YBN77OD— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ١٤ مايو ٢٠١٨
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