(صور) مانشيني مدربا لـ"آزوري" حتى 2020

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم أمس الاثنين، عن تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الوطني.

وسيخلف مانشيني مواطنه جان بييرو فينتوراو الذي أقيل عقب الفشل في التاهل لمونديال روسيا.

وأعلن الاتحاد الإيطالي على أن تقديم مانشيني رسميا سيتم اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بمدينة فلورنسا.

Roberto #Mancini has signed as the new #Italy Coach! 🖊🇮🇹



The @FIGC has reached an agreement with Mancini to start in the role and there will be an official presentation tomorrow at 12:00 CEST in #Coverciano.#VivoAzzurro pic.twitter.com/xp9v22Vx5A — Italy (@azzurri) ١٤ مايو ٢٠١٨

يذكر بأن منتخب الآزوري سيخوض معسكرا تدريبيا في الـ22 من الشهر الحالي، حيث سيخوض 3 مباريات مع كل من منتخب السعودية وفرنسا وهولندا.