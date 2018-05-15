ميسي يتصدر اللاعبين الأكثر كفاءة في الدوريات الأوروبية ورونالدو في مركز متأخر

أجرى مركز الأبحاث " CIES" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، دراسة حول اللاعبين الأكثر كفاءة والذين يلعبون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

المرصد الذي استند في دراساته على عدد من المعطيات والتي تضمنت دراسة لإحصائيات لاعبين قضوا في الملعب مدة لا تقل عن 1800 دقيقة أي ما يعادل 20 مباراة.

باستثناء الدوري الألماني حيث تم الاعتماد على ما مجموعه 1440 دقيقة أي ما يعادل 16 مباراة.

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ولم يدخل لاعب النادي الباريسي وصاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم البرازيلي نيمار في هذه القائمة كونه تعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وليتصدر قائمة الأفضل والأكثر كفاءة لأنديتهم "البرغوث" الأرجنتيني ميسي بمجموع نقاط بلغ (92.12) نقطة، وثانيا حل الإسباني ولاعب خط الوسط في مانشستر سيتي ديفيد سيلفا بمجموع نقاط بلغ (91.69) نقطة.

وثالثا جاء مهاجم نادي يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا بمجموع نقاط بلغ (91.37) في المئة.

كما حلّ البرتغالي ونجم النادي الملكي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو في المرتبة الـ16 وبرصيد نقاط بلغ (88.58) نقطة.