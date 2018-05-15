المصري عمرو وردة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

وقال اللاعب المصري إنه "بالطبع يمكنك أن تكون أفضل من الجميع إذا قام زملاؤك بمساعدتك وإذا قمت أنت بعمل جيد وشاق".

وأضاف وردة أن "كل شخص هنا في أتروميتوس كان يحاول مساعدتي منذ اليوم الأول لي في الفريق… من رئيس النادي لأصغر موظف… المدرب واللاعبين وعائلتي".

Officially Best player in Greece..😊 pic.twitter.com/L9GEVOncpi — Amr Warda (@AmrWarda10) May 14, 2018

ويلعب وردة لفريق أرتوميتس اليوناني، منذ بداية هذا الموسم.

🇪🇬 عمرو وردة جناح يسار اتروميتوس 🇬🇷:

• 28 مباراة

• 11 هدف

• 6 أسيست

• 70 كغم

• 176 سم

• 24 عام

• مليون يورو

• عاد لـ باوك 🇬🇷

• أفضل لاعب بالدوري اليوناني 🏆 pic.twitter.com/tyzl3fMX1a — MOJAHED STATS 📊 (@Mojahed_Taha) May 15, 2018

وأعير عمرو وردة من باوك لمدة عام إلى الفريق اليوناني.

فيديو — عمرو وردة يستعد لـ نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" ، على طريقته الخاصة. pic.twitter.com/tHX4ZKVbRG — Masralarabia Sport (@masrarabiasport) May 8, 2018

وخاض اللاعب المصري 28 مباراة، وأحرز 11 هدفا مع فريقه.