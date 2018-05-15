بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر (5-4)

توج الزمالك بلقب كأس مصر، عقب التغلب على سموحة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وانتهى الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة الخامسة وتعادل كابونجو كاسونجو للزمالك في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، يحصد الزمالك كأس مصر للمرة رقم 26 في تاريخه.