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    محمد صلاح

    دليلك لمعرفة كافة الأرقام القياسية التي حطمها محمد صلاح مع ليفربول

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    العديد من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية حققها محمد صلاح في موسمه الأول مع ليفربول.

    يعرض التقرير الآتي نظرة على الأرقام التي كسرها صلاح خلال الموسم الحالي.

    هدف في أول مباراة

    عقب انتقاله قادماً من روما، احتاج صلاح 57 دقيقة حتى يحرز أول هدف له مع الريدز، مستغلاً عرضية فيرمينو أمام واتفورد في المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    وبفضل هذا الهدف، بات صلاح ضمن 12 لاعباً سجلوا في ظهورهم الأول مع ليفربول.

    الأكثر حصولاً على جائزة لاعب الشهر في ليفربول خلال موسم

    بعد أن أحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين في أول خمس مباريات، حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول لشهر أغسطس وتبعها بشهر سبتمبر.

    وفاز صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، سبع مرات في موسم واحد.

    الوصول بمصر لكأس العالم

    بعد غياب 28 عاماً، قاد صلاح منتخب بلاده للوصول لكأس العالم 2018، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 95، فازت به مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف.

    أسرع لاعب يصل لعشرة أهداف في الدوري الإنجليزي

    بإحرازه هدف التعادل أمام تشيلسي، وصل صلاح لهدفه العاشر في 13 مباراة، وهو المعدل الأسرع بين لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

    معادلة رقم روجر هنت

    في نهاية 2017، أحرز صلاح هدفي الفوز على ليستر سيتي، ليصل للهدف رقم 23 في 29 مباراة. لم ينجح لاعب في تسجيل هذا العدد من الأهداف قبل نهاية العام، سو روجر هنت في موسم 1961 —1962.

    أسرع لاعب وصولاً للهدف رقم 25

    أحرز صلاح هدفاً في الشوط الثاني أمام ويست بروميتش في كأس إنجلترا، ليصل للهدف رقم 25 في 32 مباراة.

    أسرع لاعب أحرز 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي

    أمام توتنهام وفي مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وصل صلاح لهدفه رقم 21 خلال 25 مباراة بالدوري الإنجليزي، ليصبح الأسرع في تاريخ المسابقة.

    المصري الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي

    خلال الفترة التي قضاها مع تشيلسي، سجل محمد صلاح هدفين. ومع ليفربول أمام توتنهام وصل صلاح للهدف رقم 23 له في الدوري الإنجليزي، محطما رقم مواطنه أحمد حسام ميدو الذي سجل 22 هدفاً مع توتنهام وميدلزبره ووست هام وويغان خلال الفترة بين عامي 2004 و2010.

    أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي حصولاً على جائزة لاعب الشهر في موسم

    فاز صلاح بالجائزة خلال شهور فبراير ونوفمبر ومارس، ليصبح أول لاعب ينال الجائزة 3 مرات في موسم واحد.

    أكثر لاعبي ليفربول إحرازاً للأهداف في الموسم الأول

    برصيد 36 هدفاً وصل لهم بفضل رباعيته في مرمى واتفورد، بات صلاح أكثر لاعب يحرز أهدافاً في الموسم الأول مع ليفربول عبر تاريخ النادي، محطما رقم توريس صاحب الـ33 هدفاً.

    أول مصري يحرز هاتريك في الدوري الإنجليزي

    وبفضل هذه الثلاثية، انضمت مصر لقائمة مكونة من 10 دول أفريقية نجح لاعبون منها في إحراز هاتريك بالدوري الإنجليزي، ورفع قائمة الجنسيات المختلفة إلى 43 دولة.

    الأفريقي الأكثر تهديفاً خلال موسم

    أحرز محمد صلاح الهدف رقم 30 أمام بورنموث، ليحطم رقم دروغبا الذي سجل 29 هدفاً خلال موسم 2009 —2010.

    أسرع لاعب في ليفربول يصل للهدف رقم 40

    الهدف الذي أحرزه أمام بورنموث كان رقم 40 له مع الريدز في مختلف البطولات في 45 مباراة.

    أكثر لاعب في ليفربول يسجل في دوري الأبطال خلال موسم

    أحرز صلاح هدفين ضد روما في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-2، ليصل للهدف العاشر في البطولة.

    الأكثر تهديفاً عبر التاريخ في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

    بفضل هدفه في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ضد برايتون، حسم صلاح الصراع على لقب هداف الدوري بـ32 هدفاً.

    وبات صلاح بهذا الرصيد، متفوقاً بفارق هدف عن آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

    الأكثر تهديفاً وفقاً لعدد المباريات في الدوري الإنجليزي

    أحرز محمد صلاح أهدافاً في 24 مباراة مختلفة خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، محطماً الرقم القياسي بـ21 مباراة المسجل باسم روبن فان بيرسي ورونالدو.

    الأكثر تسجيلا في فرق مختلفة بالدوري الإنجليزي

    بهدفه في مرمى برايتون على ملعب آنفيلد، سجل صلاح أهدافاً في 17 فريقاً مختلفاً.

    أول لاعب يحرز مجموع أهداف أكثر من ثلاثة فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي خلال موسم

    أحرز صلاح 32 هدفاً، متفوقا على الثلاثي ويست بروميتش (31 هدفاً) وسوانزي سيتي (28 هدفاً) وهدرسفيلد (28 هدفاً).

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    الكلمات الدلالية:
    منتخب مصر, أخبار محمد صلاح, محمد صلاح, ليفربول, الدوري الإنجليزي, أخبار الرياضة
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