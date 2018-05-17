مذيع يوجه رسالة للاعبي منتخب السعودية (فيديو)

قال القرشي في برنامجه المنتصف على قناة الإخبارية إنه يتبقى يوما فقط للعب فى كأس العالم روسيا 2018.

وطالب لاعبي المنتخب السعودية بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | بعثة #المنتخب_السعودي تصل إلى الرياض وبيتزي يمنح اللاعبين إجازة 4 أيام.#الإخبارية pic.twitter.com/dn5E8oQ3dk — الإخبارية — رياضة (@sport_ekh) May 16, 2018

وأضاف الإعلامي أن الفريق السعودي يمثل "راية لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

وأكد أن "القيادة لم تقصر مع اللاعبين وأعطتهم كل شيء".