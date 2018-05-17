مذيع يوجه رسالة للاعبي منتخب السعودية (فيديو)

قال القرشي في برنامجه المنتصف على قناة الإخبارية إنه يتبقى يوما فقط للعب فى كأس العالم روسيا 2018.
فيديو | رسالة للاعبي #المنتخب_السعودي من مسفر القرشي.#المنتصف pic.twitter.com/yYfNC6L9gs— برنامج المنتصف (@al_montasaf) May 16, 2018
وطالب لاعبي المنتخب السعودية بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو | بعثة #المنتخب_السعودي تصل إلى الرياض وبيتزي يمنح اللاعبين إجازة 4 أيام.#الإخبارية pic.twitter.com/dn5E8oQ3dk— الإخبارية — رياضة (@sport_ekh) May 16, 2018
وأضاف الإعلامي أن الفريق السعودي يمثل "راية لا إله إلا الله، محمد رسول الله".
فيديو | #المنتخب_السعودي 🇸🇦 يختتم معسكره في إسبانيا بفوز على اليونان 2-0.#الإخبارية pic.twitter.com/p7HofvjInY— الإخبارية — رياضة (@sport_ekh) May 16, 2018
وأكد أن "القيادة لم تقصر مع اللاعبين وأعطتهم كل شيء".
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