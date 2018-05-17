المتحف البريطاني يضم حذاء محمد صلاح لقائمة معروضاته الفرعونية (صورة)

قرر مسؤولو قسم الأثريات المصرية في المتحف البريطاني بمدينة لندن، ضم حذاء نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح إلى المعروضات.

ووفقا لما نقله حساب المتحف البريطاني على "تويتر"، تم اتخاذ هذه الخطوة تخليدا لحصول صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق رقم قياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد حطم الرقم القياسي المسجل باسم الآن شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز كأفضل هداف للدوري الإنجليزي بنظامه الجديد المكون من 20 فريقا.

We’ve made an exciting new acquisition! To celebrate Egyptian footballing star @MoSalah being top scorer in the Premier League this season, we’ll be displaying his boots alongside objects from ancient Egypt in the run up to the Champions League final ⚽️🏆 pic.twitter.com/DBZDW5Q6kD — British Museum (@britishmuseum) May 17, 2018

وبعد غياب 28 عاماً، قاد صلاح منتخب بلاده للوصول لكأس العالم 2018، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 95، فازت به مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف.

وشهد الموسم الجاري تحطيم محمد صلاح للعديد من الأرقام القياسية، والحصول على العديد من الإنجازات الفردية.