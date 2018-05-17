برشلونة يقترب من التعاقد مع غريزمان قادما من أتلتيكو

أعلنت صحيفة "أس" الإسبانية بأن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين باتا قريبيبن من الاتفاق النهائي حول انتقال اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف النادي الكتلوني.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن الاتفاق بات قريبا من التوقيع بين الناديين وربما يتم خلال الأسبوعين القادمين أي قبل انطلاق كأس العالم.

وأكدت الصحيفة بأن الشخص الوحيد الذي يمكنه منع هذا الانتقال هو اللاعب نفسه، حيث سيتوجب عليه دفع غرامة تصل لـ20 مليون يورو لبرشلونة.

© REUTERS / JUAN MEDINA برشلونة يخوض مباراة ودية في جنوب أفريقيا من أجل مانديلا

وهي إحدى نقاط الاتفاق بين اللاعب والنادي الكتلوني.

هذا وسيصل ثمن صفقة الانتقال لـ115 مليون يورو، ويسعى برشلونة للحفاظ على العلاقة الجيدة التي تربطه بنادي العاصمة الإسبانية، وفي حال رفض نادي أتلتيكو بيع اللاعب فإن برشلونة سيدفع الشرط الجزائي للاعب والبالغ 100 مليون.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في 1 يوليو/ تموز وهو اليوم الأول من فترة الانتقالات الصيفية.