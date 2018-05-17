غوارديولا يجدد عقده رسميا مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا، لعامين إضافيين حتى عام 2021.

وذكر النادي في بيان رسمي توقيع غوارديولا على عقد لعامين ينتهي في 2021.

ولم يجدد غوارديولا عقده من قبل سوى مرة مع برشلونة في 2011 بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا وذلك لمدة موسم واحد فقط.

واستمر غوارديولا 3 مواسم فقط مع بايرن ميونخ دون أن يمدد عقده.

Pep Guardiola signs two-year Manchester City contract extension https://t.co/rijzSABSmo — The Guardian (@guardian) May 17, 2018

ولم يحقق غوارديولا أي بطولات مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، ولكن تمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة في الموسم الجاري.