السعودية تستضيف حدثا رياضيا عالميا... وأمير يعلق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن استضافة المملكة العربية السعودية لحدث رياضي عالمي في ديسمبر/ كانون الأول العام الجاري.

وتستضيف السعودية الجولة الأولى لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتنطلق المسابقة من محافظة الدرعية، وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة إن سباق "فورمولا إي" يشكل مستقبل رياضة السيارات.

عاصمة السعودية الاولى الدرعية تستضيف أقوى مسابقات السيارات العالمية ❤️❤️

شكراً لقيادتنا على هذا الحدث التاريخي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦✋️

#فورمولا_إي_الدرعية pic.twitter.com/LM4F8LJ5E1 — صالح الداود (@aldawood_s) May 18, 2018

واعتبر الأمير السعودي أن السباق "بمثابة الحلم الذي تحول لحقيقة بالنسبة لعشاق رياضة السيارات كافة في السعودية".

وقال مؤسس "فورمولا إي" آليخاندرو عجاج، إن المملكة سوف تكون مضيفا مميزا للمسابقات "إنها بلد متطلعة للمستقبل بشكل كبير، وسوف تكون محطة مهمة لهذا الجيل من السيارات وهذا النمط من السباقات".