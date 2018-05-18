السعودية تستضيف حدثا رياضيا عالميا... وأمير يعلق

وتستضيف السعودية الجولة الأولى لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، حسب صحيفة الشرق الأوسط.
#السعودية تستضيف سباقات «فورمولا إي» لمدة 10 سنوات.https://t.co/xgDSL8OihD#الملعب_بين_يديك pic.twitter.com/G8BJ7Lq0PT— AS Arabia (@as_arabia) May 18, 2018
وتنطلق المسابقة من محافظة الدرعية، وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة إن سباق "فورمولا إي" يشكل مستقبل رياضة السيارات.
عاصمة السعودية الاولى الدرعية تستضيف أقوى مسابقات السيارات العالمية ❤️❤️— صالح الداود (@aldawood_s) May 18, 2018
شكراً لقيادتنا على هذا الحدث التاريخي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦✋️
#فورمولا_إي_الدرعية pic.twitter.com/LM4F8LJ5E1
واعتبر الأمير السعودي أن السباق "بمثابة الحلم الذي تحول لحقيقة بالنسبة لعشاق رياضة السيارات كافة في السعودية".
#الدرعية تحتضن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي". #صهيلنا #رياضتنا_عالمية #فورمولا_إي_الدرعية pic.twitter.com/W2j6Sr5t7o— صهيل (@SaheelKSA) May 18, 2018
وقال مؤسس "فورمولا إي" آليخاندرو عجاج، إن المملكة سوف تكون مضيفا مميزا للمسابقات "إنها بلد متطلعة للمستقبل بشكل كبير، وسوف تكون محطة مهمة لهذا الجيل من السيارات وهذا النمط من السباقات".
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