مليارديران أحدهما إماراتي يرصدان 200 مليون يورو لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية عديدة أن أندية عديدة باتت مهتمة بضم جناح ليفربول، المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهرت تلك التقارير أن هناك 4 أندية كبرى تقريبا، أبدوا رغبتهم في ضم صلاح، ناديين منهما رصدا نحو 200 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب المصري.

© REUTERS / CARL RECINE دليلك لمعرفة كافة الأرقام القياسية التي حطمها محمد صلاح مع ليفربول

وأوضحت أن المليارديرين هما الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي الإنجليزي، والروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي.

وفي حال إتمام تلك الصفقة، سيصبح محمد صلاح، ثاني أغلى لاعب في العالم، بعد البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

أما بالنسبة للناديين الباقيين، هما بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.