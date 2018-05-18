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    اللاعب المصري، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، 31 مارس/ آذار 2018

    مليارديران أحدهما إماراتي يرصدان 200 مليون يورو لضم محمد صلاح

    © AP Photo / Adam Davy
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية إسبانية عديدة أن أندية عديدة باتت مهتمة بضم جناح ليفربول، المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    وأظهرت تلك التقارير أن هناك 4 أندية كبرى تقريبا، أبدوا رغبتهم في ضم صلاح، ناديين منهما رصدا نحو 200 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب المصري.

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
    دليلك لمعرفة كافة الأرقام القياسية التي حطمها محمد صلاح مع ليفربول
    وقالت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، إن مليارديرين، أحدهما إماراتي لم يمانعا في دفع 200 مليون يورو لضم محمد صلاح.

    وأوضحت أن المليارديرين هما الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي الإنجليزي، والروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي.

    وفي حال إتمام تلك الصفقة، سيصبح محمد صلاح، ثاني أغلى لاعب في العالم، بعد البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

    أما بالنسبة للناديين الباقيين، هما بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

    محمد صلاح
    © REUTERS /
    بعد لقبه "الاستثنائي"... رسالة قوية من محمد صلاح إلى "المراهنين على فشله"
    ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

    وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.

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