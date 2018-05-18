مليارديران أحدهما إماراتي يرصدان 200 مليون يورو لضم محمد صلاح

وأظهرت تلك التقارير أن هناك 4 أندية كبرى تقريبا، أبدوا رغبتهم في ضم صلاح، ناديين منهما رصدا نحو 200 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب المصري.
وأوضحت أن المليارديرين هما الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي الإنجليزي، والروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي.
وفي حال إتمام تلك الصفقة، سيصبح محمد صلاح، ثاني أغلى لاعب في العالم، بعد البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.
أما بالنسبة للناديين الباقيين، هما بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.يقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)