جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي تذهب إلى لاعب عربي شهير (فيديو)

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" عن صاحب جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017/2018.

وقالت الرابطة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن اللاعب المغربي سفيان بوفال، مهاجم شاوثهامبتون، هو صاحب الجائزة.

ومنحته الجائزة، بسبب هدفه المميز، خلال لقاء فريقه مع وست بروميتش ألبيون، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البريمر ليغ.

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وتمكن بوفال في ذلك الهدف من الانطلاق من منتصف الملعب ومراوغة نحو 5 لاعبين، وتسديد كرة متقنة في الزاوية اليمنى لمرمى الفريق المنافس.

يذكر أن المصري محمد صلاح، توج أيضا بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيده إلى 32 هدفا، لينهي هيمنة هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي حققه آخر موسمين برصيد 25 هدفا، و29 هدفا.