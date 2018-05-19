شاهد... بوفون يغادر الملاعب في وداع "أسطوري" مع يوفنتوس (فيديو)

ودع جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس وأسطورة حراسة المرمى العالمية، اليوم السبت 19 مايو/أيار، الملاعب الإيطالية، خلال لقاء فريقه أمام فيرونا.

وغادر بوفون، المباراة خلال الدقيقة 62 من الشوط الثاني لآخر مباريات اليوفي في الكالتشيو (الدوري الإيطالي).

© REUTERS / STEFANO RELLANDINI بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفيرونا في ختام الدوري الإيطالي (2-1)

وغادر بوفون الملعب وسط دموع وتصفيق الجماهير، التي كانت حاضرة على ملعب "إليانز"، الذي قابلهم بالتحية الممزوجة بالدموع أيضا.

وكان بوفون قد أعلن أن مباراة اليوم هي آخر مباراة له بقميص يوفنتوس، بعد أن خاض 17 موسما وفاز بـ9 ألقاب للدوري الإيطالي.

لم يحسم الحارس الإيطالي المخضرم ذو الـ40 عاما، مصيره بعد، إذا كان سينتقل إلى نادي آخر أم سيعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.

La sortie de Gianluigi Buffon, la fin d’une ère…#UN1CO 😢 pic.twitter.com/TrFfdUgtF6 — Juventus FR (@Juve_France) May 19, 2018

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