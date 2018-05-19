شاهد... بوفون يغادر الملاعب في وداع "أسطوري" مع يوفنتوس (فيديو)

وغادر بوفون، المباراة خلال الدقيقة 62 من الشوط الثاني لآخر مباريات اليوفي في الكالتشيو (الدوري الإيطالي).
وكان بوفون قد أعلن أن مباراة اليوم هي آخر مباراة له بقميص يوفنتوس، بعد أن خاض 17 موسما وفاز بـ9 ألقاب للدوري الإيطالي.
لم يحسم الحارس الإيطالي المخضرم ذو الـ40 عاما، مصيره بعد، إذا كان سينتقل إلى نادي آخر أم سيعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.
La sortie de Gianluigi Buffon, la fin d’une ère…#UN1CO 😢 pic.twitter.com/TrFfdUgtF6— Juventus FR (@Juve_France) May 19, 2018
#serieapremium— PremiumSportHD (@PremiumSportHD) May 19, 2018
E' finita l'avventura di #Buffon con la maglia della #Juventus. Ecco la sua uscita dal campo durante #JuveVerona ⚽️📹 pic.twitter.com/SaACcT5Kg2
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