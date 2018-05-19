بالفيديو... أهداف فرانكفورت وبايرن ميونيخ (3-1)

توج فريق "فرانكفورت" بكأس ألمانيا في مفاجأة ضخمة على حساب بايرن فريق، للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز "فرانكفورت" بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب برلين.

وقد خسر هاينكس آخر مبارياته كمدرب مع بايرن بينما حقق كوفاتش مدرب بايرن الجديد أول ألقابه كمدرب في حين حقق فرانكفورت اللقب الخامس في تاريخه في المسابقة والأول منذ 30 عاما بينما خسر بايرن ميونيخ اللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليكون بايرن وصيفا طوال تاريخه للمرة 29 في تاريخه في كل المسابقات.

🎙️ماتس هوميلز: "آينتراخت فرانكفورت فريق ذو جودة عالية، ستكون مباراة قوية، سنواجه صعوبة في التسجيل عليهم. غداً سيكون أفضل إنجاز هو حمل الكأس بين يديك. "#بايرن_فرانكفورت pic.twitter.com/sDnlOuOs9Z — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 18, 2018

وكانت خسارة بايرن ميونيخ قاسية على مشجعي شتوتجارت الذي كان سيتأهل للدوري الأوروبي في حال فوز بايرن ميونيخ بدلا من فرانكفورت.