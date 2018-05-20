جماهير الريال تعيد تذاكرها لنهائي الأبطال... وزيدان يتحدث عن "ترويكا محمد صلاح" المرعب

كشفت تقارير صحفية عالمية أن جماهير ريال مدريد الإسباني، بدأت في إعادة تذاكرها لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في العاصمة الأوكرانية كييف، يوم 26 مايو/أيار الجاري.

وكشف موقع "جى أو إي" عن أن نحو 12 ألف من جمهور الريال، قرروا إعادة تذاكرهم للنهائي، من 24 ألف مشجع للملكي طلبوا شراء تذاكر المباراة.

© REUTERS / EDDIE KEOGH محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة... وليفربول يدعو للتصويت لصالحه

وعن سبب تراجع هذا الرقم الكبير، أرجعه الموقع إلى التعقيدات اللوجيستية الأوكرانية، والتكلفة المالية الكبيرة للوصول والإقامة في كييف.

كما أن عدد كبير منهم يخشى الصدامات المعروفة بها العاصمة كييف، بين مختلف جماعات الأولتراس حول العالم.

في السياق ذاته، تحدث المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، مما وصفه بـ"ترويكا محمد صلاح" المرعب.

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع "ذي إس آنفيلد" الإنجليزي: "نمتلك حاليا 24 لاعبا جاهزا، ورغم ذلك تتم مضاجعتنا (الفوز علينا)".

وتابع

"عذرا، لكنني لا أجد كلمات أفضل يمكن أن استخدمها، فهناك لاعبون سيبقون في مدريد، ولكنهم لا يقدموا أي أداء جيد في المباراتين الأخيرتين، وهذا هو الجزء الأصعب بالنسبة لي".

ومضى بقوله "رغم ذلك أنا سعيد بوجود الجميع هنا، فهم يستحقون ذلك، لقد واجهوا مشاكل عصيبة طول الموسم، لكنهم يحاربون حتى النهاية ومستعدون للعب لآخر لحظة".

واستطرد "لكن علينا أن نشعر بالرعب، فنحن لن نواجه خصما سهلا، إنه يمتلك ترويكا مرعبة ذات قدرات قوية".

ويقصد زيدان من الترويكا هنا، ثلاثي هجوم ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينيو.

أما يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، فأطلق أيضا تصريحات نارية عندما قال: "فريقنا حاليا بات يشعر بالثقة، وهي ما انتقلت إلى الجماهير بصورة كبيرة".

وتابع

"إذا ما تمكن ريال مدريد من التسجيل في أول 20 دقيقة من زمن المباراة، فجمهور الريدز لن يشعر بالخوف، فهو يعلم أننا نمتلك القدرات التي تمكننا من تعديل النتيجة".